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В Татарстане введут обязательную вакцинацию для ряда профессий

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Татарстане введут обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан возрастом 60 лет и старше, также для некоторых профессий, объявило региональное управление Роспотребнадзора.

Теперь прививаться в обязательном порядке придется медикам, сотрудникам образовательных и социальных учреждений, транспортникам, энергетикам, строителям, аграриям, работникам промышленных предприятий, сотрудникам правоохранительных органов, государственным и муниципальным служащим.

Также это требование затронет сотрудников сферы услуг (торговли, общепита, банков, почты, такси, услуг сотовой связи, ЖКХ и энергетики, парикмахерских, бань, спортклубов), культурных учреждений, досуговых и развлекательных центров, детских лагерей, СМИ, аптек, туристических фирм, ветеринарных клиник, гостиниц, автосервисов, служб доставки и других.

Прививаться придется и студентам, которых направляют на производственную практику за пределы их вуза.

Руководители организаций в перечисленных сферах должны до 6 декабря привить подчиненных обеими дозами вакцины. С 9 ноября будут отстранены от работы те, кто не получил первую дозу, с 7 декабря - кто не успел привиться второй дозой.

Обязательная вакцинация не затронет тех, у кого есть медицинский документ об отводе от прививок. В коллективах должны быть привиты не менее 80% персонала с учетом переболевших за последние полгода.

Организацией пожилых займется Минздрав Татарстана, их планируют прививать на дому.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Татарстан Минздрав Роспотребнадзор коронавирус

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