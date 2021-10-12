Родители учеников гимназии №175 в Казани призвали закрыть уголовное дело директора

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Группа родителей учеников казанской гимназии №175 Казани, где в мае бывший гимназист, 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, направила обращение президенту Владимиру Путину и председателю СКР Александру Бастрыкину, сообщил "Интерфаксу" адвокат Руслан Нагиев.

Они просят закрыть уголовное дело о халатности, возбужденное против директора гимназии Амины Валеевой, поскольку уверены, что она не виновата в случившемся.

"Коллектив родителей учащийся гимназии № 175 г.Казани просит Вашего внимания и содействия в вопросе закрытия возбужденного уголовного дела в отношении директора гимназии № 175 Валеевой А.С. и пересмотре деталей в части ее обвинения", - говорится в обращении.

Родители просят учесть, что число жертв в гимназии в день стрельбы "оказалось минимальным лишь по той причине, что Валеева А.С. в день своего очередного отпуска оказалась в стенах гимназии и четко и убедительно сработала".

11 мая 2021 года Галявиев зашел в гимназию, в которой раньше учился, и начал стрелять по людям. Погибли девять человек: семеро детей и две учительницы. Подозреваемый сдался полиции и был арестован. В его отношении расследуется уголовное дело об убийстве. В СК сообщали, что у него в 2020 году выявили заболевание головного мозга и что он на допросах ведет себя неадекватно. Он был направлен на психиатрическую экспертизу.

О том, что в отношении директора гимназии в начале августа возбудили дело о халатности информированный источник рассказал "Интерфаксу" в начале октября.

Сразу после случившегося в правительстве Татарстана заявили, что действия администрации школы и учителей разбирались на ряде заседаний, и были признаны правильными: у школы был паспорт безопасности с планом действий всех сотрудников и планом эвакуации, и в целом этот план сработал.

13 мая Путин поручил наградить сотрудников гимназии, спасавших учеников.