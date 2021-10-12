Дума готова обсуждать ограничения для непривитых депутатов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата готова обсуждать вопрос доступа непривитых депутатов на заседания, однако эта непростая тема требует коллегиального решения.

"Мы будем обсуждать вопросы, не пускать в Думу нельзя - но мы будем эти вопросы обсуждать: когда человек не привился, а находится рядом со своим коллегой и может потенциально его заразить - здесь уже возникает тема, которая должна быть в нашей повестке и мы обязаны ее обсудить", - сказал Володин журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, допускает ли он, что ограничения на посещение заседаний непривитыми депутатами будут вводиться, спикер отметил, что такое решение должно предварительно пройти обсуждение.

"Парламент - коллегиальный орган, поэтому когда мы говорим о решениях, они должны предварительно обсуждаться. Обещаю одно: мы будем эти вопросы обсуждать, в разных форматах. Но что касается ограничений в отношении депутатов, они могут приниматься только если мы все придем к этому", - сказал Володин.

Он также подтвердил журналистам, что 11 депутатов болеют COVID-19 в настоящий момент и добавил, что трое из них "находятся на больничной койке". Ранее Володин отметил, что в Думе привиты 70% депутатов, и этой доли недостаточно.

Председатель Думы добавил, что в введенные в палате ограничения могут ужесточить, если доля привитых не будет увеличиваться.

"Если максимально привьемся, значит, будет меньше ограничений, а если остановимся на этом (на 70% вакцинированных - ИФ), количество ограничений придется расширять. Мы ответственно должны подойти к работе парламента", - сказал спикер.

Он также заявил, что сам является сторонником вакцинации. "Со своей стороны - привился, потом ревакцинировался, сейчас вновь привился. А по-другому как?" - сказал Володин, отвечая на вопрос агентства.

Ранее сообщалось, что Дума будет заседать два дня из трех в неделю и сохранит действующие ограничения в здании на Охотном Ряду из-за ситуации с коронавирусом.