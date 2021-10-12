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Ректор "Шанинки" Зуев не признал вину по делу о хищении

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили в изоляторе временного содержания на Петровке ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, задержанного по делу о хищении денежных средств ФГАУ "Фонд новых форм развития образования".

"Зуев рассказал членам комиссии, что его задержали накануне в больнице, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием, доставили на допрос, а ближе к полуночи привезли в изолятор временного содержания. Вины Зуев не признаёт", - сообщили "Интерфаксу" в ОНК Москвы.

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По словам представителя комиссии, Зуев находится в трехместной камере. У него два соседа: один задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков, другой - за нанесение телесных повреждений. "На сокамерников Зуев не жаловался. У него была только одна просьба - регулярно измерять ему давление", - сказал собеседник агентства.

Ранее о задержании Зуева по делу о хищении денежных средств ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", сообщало МВД РФ. "Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказали журналистам в пресс-центре ведомства.

В ближайшее время следователь обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Шанинка Сергей Зуев

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