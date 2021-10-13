Рособрнадзор не планирует проверять "Шанинку" после задержания ректора вуза

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор не планирует проверять деятельность Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") после того, как ректор вуза Сергей Зуев был задержан в рамках дела о мошенничестве экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В настоящее время проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении "Шанинки" не запланировано", - заявили в Рособрнадзоре в среду, отвечая на вопрос будет ли ведомство проводить проверки в вузе в связи с арестом ректора Зуева.

Ранее в пресс-службе вуза сообщили "Интерфаксу", что "Шанинка" "сотрудничает со следствием в рамках расследования дела Раковой".

В вузе также сказали журналистам, что учебная деятельность в "Шанинке" продолжается в обычном режиме.

Ранее в среду стало известно, что Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об аресте Зуева.

По данным МВД, ректор подозревается в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих "Фонду новых форм развития образования".

В пресс-службе Тверского суда уточнили, что следствие просит поместить Зуева под арест до 7 декабря.

О задержании Зуева по подозрению в особо крупном мошенничестве стало известно накануне. Он отрицает причастность к преступлению.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Зуев, Ракова и еще несколько человек, было возбуждено по заявлению руководства "Фонда новых форм развития образования".

Как пояснял "Интерфаксу" осведомленный источник, в частности, следствие считает, что в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку", было похищено 50 млн руб.