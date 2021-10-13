Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рособрнадзор не планирует проверять "Шанинку" после задержания ректора вуза

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор не планирует проверять деятельность Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") после того, как ректор вуза Сергей Зуев был задержан в рамках дела о мошенничестве экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В настоящее время проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении "Шанинки" не запланировано", - заявили в Рособрнадзоре в среду, отвечая на вопрос будет ли ведомство проводить проверки в вузе в связи с арестом ректора Зуева.

Ранее в пресс-службе вуза сообщили "Интерфаксу", что "Шанинка" "сотрудничает со следствием в рамках расследования дела Раковой".

В вузе также сказали журналистам, что учебная деятельность в "Шанинке" продолжается в обычном режиме.

Ранее в среду стало известно, что Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об аресте Зуева.

По данным МВД, ректор подозревается в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих "Фонду новых форм развития образования".

В пресс-службе Тверского суда уточнили, что следствие просит поместить Зуева под арест до 7 декабря.

О задержании Зуева по подозрению в особо крупном мошенничестве стало известно накануне. Он отрицает причастность к преступлению.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Зуев, Ракова и еще несколько человек, было возбуждено по заявлению руководства "Фонда новых форм развития образования".

Как пояснял "Интерфаксу" осведомленный источник, в частности, следствие считает, что в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку", было похищено 50 млн руб.

Шанинка Сергей Зуев Рособрнадзор

Новости по теме

Новости

Президент РФ не согласился с мнением, что демократия в стране умерла

Президент РФ не согласился с мнением, что демократия в стране умерла

Путин заявил, что Нобелевская премия не спасет Муратова, если он нарушит закон

Межконтинентальное гиперзвуковое оружие уже стоит на боевом дежурстве в РФ

Число жертв отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 35

Число жертв отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 35

Из краснодарской психиатрической больницы сбежали три пациента

Эффективность "Спутника Лайт" против штамма "дельта" составила 70%

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки" Зуева

Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки" Зуева

Адвокаты заявили о заторможенной моторике Саакашвили

Поклонская намерена приступить к работе в Кабо-Верде через неделю-две

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });