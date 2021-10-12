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МВД подтвердило задержание ректора "Шанинки" по делу экс-чиновницы Раковой

МВД подтвердило задержание ректора "Шанинки" по делу экс-чиновницы Раковой
Сергей Зуев
Фото: Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Москве ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева по делу о хищении денежных средств ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", по которому проходит бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова, сообщили в пресс-центре МВД России.

Зуев был доставлен в главное следственное управление ГУ МВД по Москве, сказали журналистам в пресс-центре ведомства. Там добавили, что ректор Шанинки был допрошен по делу о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ, и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В ближайшее время следователь обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Ранее о задержании Зуева по делу Раковой сообщал информированный источник "Интерфакса".

Как сообщалось, в рамках расследования уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере были задержаны бывшие сотрудники "Фонда новых форм развития образования" Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова и исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Им предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Тверской суд Москвы арестовал задержанных.

Свою вину по делу о мошенничестве Ракова не признает.

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

МВД РФ Марина Ракова Сергей Зуев Москва

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