Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки" Зуева

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, задержанного в рамках расследования дела о мошенничестве экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

Следствие просит арестовать Зуева на срок до 7 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По данным МВД, ректор подозревается в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих "Фонду новых форм развития образования".

О задержании Зуева по подозрению в особо крупном мошенничестве стало известно накануне.

Как сообщили "Интерфаксу" в Общественной наблюдательной комиссии Москвы члены ОНК, которые посетили задержанного в изоляторе временного содержания, Зуев отрицает причастность к преступлению.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Зуев, Ракова и еще несколько человек, было возбуждено по заявлению руководства "Фонда новых форм развития образования".

Как пояснял "Интерфаксу" осведомленный источник, в частности, следствие считает, что в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек Шанинку", было похищено 50 млн руб.

Дело Раковой

Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, установило следствие.

По материалам суда, Раковой вменятся хищение бюджетных средств, выделенных на федеральный проект "Учитель года".

Кроме Раковой и Зуева по делу задержаны бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все трое в настоящее время арестованы.

Сообщалось, что в ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов, которые курировала Ракова, на сумму в 150 млн руб.

Под арестом в связи с хищением бюджетных денежных средств Фонда новых форм образования также оказался гражданский муж Раковой - Артур Стеценко.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила фондом, он был фиктивно там трудоустроен и под видом заработной платы получил свыше 9 млн руб., которые использовал в личных целях, заявляли в МВД РФ.