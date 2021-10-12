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Забайкалье планирует ввести QR-коды на фоне роста заболеваемости COVID-19

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Новые ограничения по коронавирусу с использованием системы QR-кодов планируется ввести в Забайкалье из-за роста числа заболевших СOVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Заполненность моностационаров сегодня составляет около 92%, идет серьезная нагрузка на систему здравоохранения. Если мы не примем систему QR-кодов, то рискуем довести ситуацию до чрезвычайной", - сказала вице-премьер регионального правительства Инна Щеглова, слова которой приводятся в сообщении.

Она добавила, что власти понимают непопулярность такой меры, но готовы на это пойти, чтобы снизить заболеваемость и сохранить жизни людей.

Ситуация в регионе усугубляется снижением темпов вакцинации, повышением доли заболевших пневмонией и увеличением летальных случаев от COVID-19.

Роспотребнадзор предлагает открыть доступ к участию в массовых мероприятиях, походы в фитнес-залы, кинотеатры и театры, в заведения общепита, музеи, зоопарки и гостиницы только по предъявлению QR-кода. Получить его смогут те, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом в последние 6 месяцев. При предъявлении кода нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность.

Также предполагается, что сотрудники вышеперечисленных организаций будут допущены к работе при наличии QR-кода или сертификата о прививке.

За последние сутки в Забайкалье от коронавируса умерли 7 человек. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 1 483 человек. Всего выявлено более 71,5 тыс. случаев COVID-19.

Как сообщалось, аналогичное предложение о введении QR-кодов внес и Минздрав Приморья. По распоряжению губернатора региона пакет документов для подготовки соответствующего постановления должен быть подготовлен до конца текущей недели. В Хабаровском крае специалисты Роспотребнадзора рекомендовали к участию в массовых мероприятиях допускать людей с QR-кодами о вакцинации, либо со справкой о том, что человек переболел коронавирусом полгода назад. Однако пока эта мера не введена.

Власти Приамурья объявили о том, что в Благовещенске начнут внедрять QR-коды с 18 октября. С 1 ноября система будет распространена на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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