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Россия в ноябре возобновит авиасообщение еще с девятью странами

Россия в ноябре возобновит авиасообщение еще с девятью странами
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия с 9 ноября возобновляет на взаимной основе авиасообщение еще с девятью странами, это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд, сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба, по итогам было принято решение о возобновлении на взаимной основе в ноябре авиасообщения с девятью странами, сообщили в оперштабе журналистам в четверг.

Там добавили, что решение принято с учетом эпидобстановки в этих государствах.

В оперштабе уточнили, что самолеты на Багамы по маршруту Москва - Нассау будут летать с частотой два рейса в неделю; в Иран по маршрутам Москва - Тегеран с частотой три рейса в неделю, еще один рейс в неделю будет летать из Сочи в Тегеран.

Авиасообщение с Нидерландами возобновляется по маршрутам Москва - Амстердам с частотой семь рейсов в неделю, Москва - Эйндховен с частотой два рейса в неделю, Санкт-Петербург - Амстердам, Жуковский - Амстердам, Екатеринбург - Амстердам, Калининград - Амстердам и Сочи - Амстердам с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

С 9 ноября авиасообщение с Норвегией будет осуществляться по маршрутам Санкт-Петербург - Берген и Санкт-Петербург - Осло с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте; в Оман по маршруту Москва - Маскат с частотой два рейса в неделю.

Три рейса в неделю будет осуществляться в Словению по направлению Москва - Любляна. В Тунис по маршруту Москва - Монастир с частотой семь рейсов в неделю, Санкт-Петербург - Монастир с частотой два рейса в неделю. Также в Тунис откроется авиасообщение из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, сообщили в оперштабе.

Швеция открывается по маршрутам Санкт-Петербург - Стокгольм и Санкт-Петербург - Гетерборг с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Авиасообщение с Таиландом возобновляется с учетом требований страны, только для россиян, вакцинированных против коронавирусной инфекции, по маршрутам Москва - Бангкок и Москва - Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, сообщили в оперштабе.

Там уточнили, что из аэропортов России, откуда возобновлены международные полеты, самолеты в Бангкок и Пхукет будут летать с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

В оперштабе также сообщили, что Россия с 9 ноября снимает ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В штабе рекомендовали россиянам привиться от коронавируса перед полетом за рубеж.

Татьяна Голикова Коронавирус

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