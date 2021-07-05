Авиасообщение с Турцией возобновлено еще из 13 городов РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Число российских городов, из которых возобновляется авиасообщение в Турцию, увеличено с 32 до 45, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В соответствии с решением оперштаба правительства РФ по борьбе с коронавирусом, с 12 июля российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Также увеличен перечень направлений в Турции - с 12 июля будут возможны полеты в Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.

В Росавиации также отметили, что для обеспечения перевозки олимпийской делегации РФ на период с 19 июля по 6 августа временно увеличивается частота регулярных полетов в Японию по маршрутам Владивосток - Токио - Владивосток с семи до десяти рейсов в неделю и Хабаровск - Токио - Хабаровск с частотой два рейса в неделю.

РФ с 22 июня возобновила авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. Такое решение принял правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 по итогам визита в Турцию инспекционной группы из РФ.