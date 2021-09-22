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РФ с 5 октября возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

РФ с 5 октября возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Фото: Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение еще с пятью странами, это Дания, Джибути, Новая Зеландия, Перу и ЮАР, сообщил оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба, по итогам принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября авиасообщения с вышеупомянутыми государствами, заявили журналистам в среду в оперштабе.

Там уточнили, что решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах.

В сообщении штаба поясняется, что авиасообщение с Джибути по маршруту Москва - Джибути будет осуществляться с частотой два рейса в неделю.

Также по два раза в неделю будут летать самолеты в Данию по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген.

"Авиасообщение с Новой Зеландией по маршруту Москва - Веллингтон (будет осуществляться) с частотой два рейса в неделю; в Перу по направлению Москва - Лима с частотой два рейса в неделю; в ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте", - сообщили в оперштабе.

Увеличивается количество рейсов в Бахрейн, Индию, ОАЭ и другие страны

Кроме того, по итогам заседания оперштаба было решено, что Россия с 5 октября увеличит количество регулярных рейсов на взаимной основе с Бахрейном по маршруту Москва - Манама до трех рейсов в неделю; с Индией по маршруту Москва - Дели до четырех рейсов в неделю; с Объединенными Арабскими Эмиратами по маршрутам Москва - Дубай до 10 рейсов в неделю, Москва - Абу-Даби до пяти рейсов в неделю, Жуковский - Дубай до двух рейсов в неделю, также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с одного до двух в неделю рейсов в ОАЭ.

С 5 октября увеличится количество рейсов в Таджикистан по маршруту Москва - Худжанд и Москва - Куляб до двух рейсов в неделю, также увеличено число рейсов из российских аэропортов в Бохтар, Душанбе, Худжанд и Куляб до двух рейсов в неделю по каждому маршруту. Увеличится число рейсов в Узбекистан по маршруту Москва - Ташкент до четырех рейсов в неделю.

Кроме того, с 4 ноября принято решение увеличить количество регулярных рейсов со Шри-Ланкой по маршруту Москва - Коломбо до двух рейсов в неделю.

Также с 5 октября возобновится авиасообщение между Москвой и Гоа, Санкт-Петербургом и Дели и Санкт-Петербургом и Гоа с частотой один рейс в неделю. По два рейса в неделю будет организовано между Москвой и Тенерифе (Испания).

Оперштаб также принял решение возобновить авиасообщение по маршруту Москва - Ош (Киргизия) с частотой четыре рейса в неделю, маршрутам Санкт-Петербург - Бишкек, Санкт-Петербург - Ош и Новосибирск - Ош, Красноярск - Ош, Екатеринбург - Ош и Иркутск - Ош по одному рейсу в неделю на каждом маршруте.

Также с 5 октября откроется авиасообщение по маршруту Москва - Шарджа (ОАЭ).

Помимо этого, откроется авиасообщение между Москвой и несколькими городами Узбекистана (Бухара, Ургенч, Самарканд, Наманган, Фергана, Андижан, Термез), а также авиасообщение в Узбекистан из других городов России.

Также откроется авиасообщение между Хабаровском и Токио (Япония) с частотой семь рейсов в неделю.

Татьяна Голикова Коронавирус

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