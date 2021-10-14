После введения QR-кодов жители Татарстана стали за деньги предлагать сходить в магазин

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Рынок вакансий в Татарстане начал активно перестраиваться под новые антиковидные ограничения, на маркетплейсах появились новые услуги.

С введением пропусков по QR-кодам о вакцинации предсказуемо возник спрос на контролеров QR-кодов в торговых и бизнес-центрах республики. Предлагаемые оклады сильно разнятся: от 500 рублей до 1,6 тыс. рублей при оплате посуточно, от 16,5 тыс. рублей до 23 тыс. рублей при ежемесячной оплате.

Коммерческую инициативу проявляют и жители. Так, авторы объявлений готовы за несколько сотен рублей помочь зарегистрироваться на "Госуслугах". Но чаще всего встречается предложение "Схожу за вас в ТЦ".

Предприимчивые татарстанцы за 300-500 рублей предлагают невакцинированным помочь с шопингом и при необходимости даже готовы предоставить фото или видео в момент выбора товара.

Спрос на такие услуги небольшой, но есть. Один из собеседников "Интерфакса" рассказал, что разместил свое объявление ради забавы и не думал, что будет интерес к нему. Но за 4 дня уже успел выполнить 10 заказов.

"Они все мелкие: кому-то курку забрал из магазина, кому-то технику и электронику, а кому-то продукты из магазина привез", - поделился собеседник агентства, добавив, что сам он студент и привился от коронавируса еще в августе. Свои услуги молодой человек оценил в 500-700 рублей - дороже, если приходится ехать в торговые центры, расположенные в отдаленных районах.

"Моими услугами пользуются в основном молодые люди до 35 лет, которые не хотят прививаться", - добавил он.