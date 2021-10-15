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В Якутии ввели QR-коды для посещения общепита, культурных и спортивных объектов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев в пятницу подписал указ о введении системы QR-кодов для посещения учреждений культуры, спорта и общественного питания, сообщила пресс-служба правительства республики.

Согласно документу, с 20 октября QR-коды необходимы для посещения учреждений культуры - театров и кинотеатров, концертных залов, музеев и других.

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С 25 октября по QR-кодам будут пропускать в фитнес-клубы и тренажерные залы, бассейны, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, другие спортивные объекты.

С 1 ноября система QR-кода будет введена в учреждениях общественного питания: ресторанах, кафе, столовых, банкетных залах.

Граждане обязаны будут предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном COVID-19, подтверждаемые QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", и документ, удостоверяющий личность.

QR-код можно показать на бумажном носителе или на смартфоне.

Как сообщалось, в Якутии складывается напряженная эпидемиологическая ситуация. В республике действует режим повышенной готовности, запрещены массовые мероприятия, а в театрах и кинотеатрах залы можно заполнять только на 50%. По данным регионального оперштаба, за сутки в регионе выявлен 261 заболевший коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 15 октября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Якутия Айсен Николаев

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