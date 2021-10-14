В Курской области ввели QR-коды для посещения ТЦ и непродовольственных рынков

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб Курской области ввел новые ограничения из-за COVID-19, сообщает пресс-служба администрации региона в четверг.

"Принято решение допускать в места розничной торговли непродовольственными товарами на территориях рынков только посетителей с QR-кодами, сертификатом о прививке или справкой о перенесенной инфекции. Такие же требования для посещения торговых центров", - говорится в сообщении.

Исключение составляют продуктовые магазины, зоомагазины и аптеки.

Кроме того, время работы организаций общественного питания ограничено с 24:00 до 6:00.

Также в регионе на неделю раньше начнутся школьные каникулы. Они продлятся с 21 по 29 октября.

На время школьных каникул сотрудникам старше 65 лет рекомендовано обеспечить отпуска. С 18 октября на удаленную работу будут переведены непривитые беременные.

Все ранее действовавшие ограничения продлены до 8 ноября.

Систему использования QR-кодов при посещении общественных мест начали внедрять в Курске с 11 октября.

В настоящее время в регионе из-за распространения COVID-19 приостановлена работа ночных клубов, танцевальных зон и караоке в заведениях общественного питания, функционирование фуд-кортов на территории торговых центров за исключением обслуживания "на вынос", введен запрет на курение кальянов, общепиту разрешено работать с заполняемостью не более 50% от общего количества посадочных мест.

Ранее в Курской области было рекомендовано запретить в образовательных организациях проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, приостановить работу кружков и секций. В детских школах искусств и художественных школах групповые занятия были переведены в дистанционный формат, а все спортивные соревнования, в том числе профессиональных клубов, проходят без зрителей.