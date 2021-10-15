Обвиняемый в шпионаже осужден в Крыму на 12 лет колонии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам колонии строгого режима обвиняемого в шпионаже в пользу иностранной разведки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну. Фамилия фигуранта дела не сообщается. Он обвинялся по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса РФ.

"Подсудимый признан виновным в том, что он передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима", - отметили в суде.