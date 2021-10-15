Россия осталась на четвертом месте по числу удаленных в TikTok роликов во II квартале

Общее количестве удаленных видео выросло почти на треть

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия сохранила четвертое место в первой пятерке стран по количеству контента, удаленного в TikTok за нарушение правил платформы во втором квартале 2021 года.

Удалены были 4 млн 759 тыс. 623 ролика, что, как уточнили в пресс-службе компании, на 27% больше, чем в I квартале 2020 года.

Состав и распределение мест в первой пятерке стран-лидеров по числу удалений сохраняется: на первом месте США с 11,43 млн роликов, на втором - Пакистан (9,85 млн), на третьем - Бразилия (7,49 млн), на пятом - Индонезия (4,74 млн).

Всего в апреле-июне на платформе были удалены 81 млн 518 тыс. 334 видео за нарушение правил сообщества или пользовательского соглашения, что, по данным компании, составляет менее 1% всех видео, загруженных в TikTok. В январе-марте TikTok были удалены более 61,95 млн роликов. Таким образом, количество удаленных видео выросло на платформе от квартала к кварталу более чем на 30%.

"Из этих видео мы выявили и удалили 93,0% в течение 24 часов после их размещения, а 94,1% до того, как пользователь пожаловался на них. В 87,5% случаев у удаленного контента было нулевое количество просмотров, причем данный показатель вырос по сравнению с первым кварталом этого года (81,8%) как результат усовершенствования систем обнаружения", - говорится в отчете компании.

Отмечается, что TikTok продолжает внедрять на новых рынках технологию, которая автоматически обнаруживает и удаляет некоторые категории нарушающего правила контента, с помощью этой технологии было уже произведено 17 млн удалений из общего количества.

TikTok дает возможность обжаловать решение и восстановить ошибочно удаленный контент, и во втором квартале этого года после подачи апелляции были восстановлены 4,66 млн видео.

"Мы добавили новую функцию для прямых эфиров - "Беззвучный режим", которая позволяет отключать комментарии во время трансляций. Теперь ведущий трансляции или его доверенное лицо могут временно ограничить возможность недоброжелательному зрителю оставлять комментарии. Этот инструмент - еще один шаг к формированию безопасной и доброжелательной атмосферы на платформе", - сообщили в пресс-службе компании.

В рамках борьбы с проявлением ненависти на платформе, притеснением и травлей во втором квартале 2021 года 73,3% таких видео были удалены еще до появления жалоб на них, тогда как в первом квартал таких видео было 66,2%. "Также мы удалили 72,9% роликов с проявлением ненавистнического поведения, что больше, чем за аналогичный показатель в первом квартале 2021 года - 67,3%", - сказали в пресс-службе.