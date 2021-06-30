Россия оказалась в пятерке стран с наибольшим числом удаленных в TikTok видео

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия стоит на четвертом месте в пятерке рынков с наибольшим объемом удаленных видео в TikTok за первые три месяца этого года, количество таких видео составляет более 3,7 млн. Такие данные содержаться в квартальном отчете компании об обеспечении соблюдения правил сообщества.

Больше всего видео за этот период удалено в США - 8,54 млн, затем идет Пакистан с почти 6,5 млн, Бразилия - более чем 6,1 млн. На пятом месте - Индонезия, где за первые три месяца 2021 года было удалено почти 2,8 млн роликов.

Всего за первый квартал этого года за нарушение правил сообщества или пользовательского соглашения TikTok удалил более 61,95 млн роликов, что составляет менее 1% от всех видео, загруженных на платформу. Из всех удаленных 91,3% были удалены до того, как на них поступили жалобы, столько же - в течение 24 часов, а 81,8% - до того, как их увидели другие пользователи, говорится в отчете.

Из всех удаленных видео 8 млн 832 тыс.345 были удалены автоматически. Вместе с тем у пользователей есть возможность оспорить удаление своего контента, отметили в компании, и за последний квартал после апелляций были восстановлены более 2,83 млн видео, удаленных, как показала проверка, по ошибке.

Почти 71,5 млн учетных записей были заблокированы в TikTok, так как были созданы автоматически, удалено почти 12,4 млн видео, размещенных со спам-аккаунтов. Кроме того, за это время с платформы были удалены почти 11,15 млн учетных записей, из которых почти 7,3 млн - из-за того, что они могли принадлежать лицам младше 13 лет. Как отмечают в TikTok, таких оказалось менее 1% от общего числа. Также за нарушение рекламной политики и правил сообщества были отклонены более 1,9 млн рекламных объявлений.

Как сообщили в TikTok, теперь отчеты об обеспечении соблюдения правил сообщества будут публиковаться ежеквартально, а не раз в полгода, как это было ранее, чтобы помочь пользователям, общественным организациям и властям лучше понять, как TikTok модерирует контент. Сведения об ответах платформы на официальные юридические запросы в силу специфики обработки такой информации будут по-прежнему публиковать раз в полугодие.

"Чтобы продемонстрировать абсолютную приверженность платформы обеспечению безопасности несовершеннолетних, в этом отчете мы указали количество удаленных учетных записей, которые могли принадлежать детям младше 13 лет. Ранее TikTok обновил настройки конфиденциальности для подростков, обновил инструменты родительского контроля, а также ограничил обмен личными сообщениями и возможность проведения прямых эфиров для пользователей младше 16 лет", - отметили в пресс-службе компании.

TikTok сегодня является ведущим приложением для создания коротких видео, принадлежит китайской компании Bytedance Ltd.

Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.