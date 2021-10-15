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Антиковидные ограничения в Татарстане могут продлиться до весны

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Введенные в Татарстане новые антиковидные ограничения и требования, возможно, будут действовать до весны 2022 года, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Она напомнила, что 11 октября в республики ввели обязательную вакцинацию отдельных групп граждан. "Данное постановление будет действовать на период эпидемиологического неблагополучия, который не исключено, что может продлиться до весны 2022 года. То есть тот период, когда мы имеем сезонный подъем вирусных инфекций", - сказала она.

По ее словам, на утро 15 октября в регионе зафиксировали 110 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Темп прироста за сутки составил 0,4%, это в два раза больше, чем было в сентябре.

Ранее Патяшина сообщила о рекордных темпах вакцинации от коронавируса в республике. По ее данным, за неделю с момента объявления о введении новых антиковидных мер в Татарстане привили 98 437 человек - больше, чем за весь сентябрь.

Замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов в свою очередь сообщил, что в Татарстане было увеличено число количество пунктов вакцинации до 170. Дополнительные пункты открыли в торговых центрах Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске.

Кроме обязательной вакцинации, с 11 октября в Татарстане ввели QR-коды о вакцинации или недавно перенесенной коронавирусной инфекции для посещения торговых центров площадью свыше 400 кв. м, ресторанов и фитнес-центров.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране
Хроника 09 января 2020 года – 15 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Татарстан Роспотребнадзор Минздрав Марина Патяшина Ильдар Фатихов

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