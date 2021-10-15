Пермские власти задумались о локдаунах в районах с низкими темпами вакцинации

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти Пермского края думают над введением локдаунов в некоторых муниципалитетах региона из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона в пятницу.

"Прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края. Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса, особенно жителей старшего возраста, при этом наблюдается высокая динамика по заболевшим. Также будут приняты меры в отношении органов власти муниципальных образований, в которых плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

Также из-за ухудшения ситуации с коронавирусом предлагается ввести и другие ограничения. В частности, планируется ввести строгую самоизоляцию для жителей края в возрасте от 65 лет, не имеющих иммунитета к COVID-19.

Кроме того, предлагается разрешить посещать заведения общепита, а также торговые центры только тем, у кого есть сертификат или QR-код о вакцинации от COVID-19 или QR-код, подтверждающих перенесенный коронавирус в течение последних 6 месяцев.

"Особенно остро обстоит ситуация среди жителей в возрасте 50-64 лет и 65 и старше. Нужны очень жесткие меры", - приводятся в сообщении слова главы регионального управления Роспотребнадзора Виталия Костарева.

Решения по этим ограничениям будут приниматься на очередном заседании оперштаба на следующей неделе.

Заместитель председателя правительства региона Сергей Никифоров, курирующий сферу здравоохранения, отметил, что по показателям заболеваемости Пермский край находится на 8 месте среди регионов России.

"Впервые за много лет среди причин смерти после болезней системы кровообращения онкология переместилась на третье место – второе занял ковид. И преимущественно в числе умирающих пациенты старшего поколения", - сказал Никифоров.

По его словам, реанимационные палаты ковидных стационаров, в которых лежат тяжелые больные, полностью заняты.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Костарев подписал постановление, расширяющее перечень лиц, подлежащих вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте управления.

Так, теперь необходимо прививаться работникам транспорта, сотрудникам пенсионных и социальных служб, фармацевтам, ветеринарам, охранникам, курьерам, работникам управляющих компаний, работникам сферы туризма, вахтовикам, волонтерам, пожилым в возрасте от 60 лет и другим.

По последним данным оперштаба, с начала эпидемии коронавирусом в регионе заразились свыше 109 тыс. человек, из них почти 5,3 тыс. инфицированных скончались.