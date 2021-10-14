Дорогу до микрорайона Солнечный в Екатеринбурге перекрыли для тушения торфяников

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Движение транспорта на дороге от плотины Зеленого бора до микрорайона Солнечный в Екатеринбурге перекрыто в связи с горением торфяников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

"По этой дороге прокладывается система бесперебойной подачи воды пожарным, работающим на тушении возгорания. Для подвоза воды сотрудникам МЧС также направлены поливомоечные машины районного ДЭУ", - сказал собеседник агентства.

По его данным, решение было принято в ходе выездного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло утром в Солнечном с участием городских служб и представителей МЧС.

"Ситуация находится на контроле муниципалитета. В случае необходимости по согласованию с МЧС будут приниматься дополнительные меры", - добавил представитель мэрии.

Ранее сообщалось, что несколько районов Екатеринбурга в понедельник накрыло смогом из-за тлеющего торфяника в районе микрорайона Солнечный. Авиаразведка показала, что площадь тления составляла около 120 га. На утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га.

Утром в четверг сотрудники ГИБДД перекрыли движение по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги от Полевского до екатеринбургского поселка Медного в связи с горением торфяников и отсутствием видимости.

Обстановка на месте тлеющего торфяника находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления. Угрозы населенному пункту нет.

В воздухе микрорайона Солнечный, который накрыло смогом, зафиксировано превышение концентрации вредных веществ.