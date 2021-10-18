Житель Кузбасса проведет год в колонии за оправдание теракта в Крайстчерче

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Первый восточный окружной военный суд приговорил к году лишения свободы 46-летнего жителя Кемеровской области и оштрафовал его на 350 тысяч рублей за комментарий, одобряющий теракт 2019 года против мусульман в Крайстчерче.

Суд также запретил ему делать публикации в интернете в течение года, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Суд установил, что под публикацией в "Mash/Мэш" об этом теракте в Новой Зеландии подсудимый оставил комментарий о том, что он считает верными действия террориста. Он признан виновным по ч.2 ст.205.2 УК (публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет) и по ч.2 ст.280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет).

Вины он не признал.

15 марта 2019 года 29-летний выходец из Австралии Брентон Таррант устроил стрельбу в мечетях в Крайстчерче и убил 51 человека. Суд приговорил его к пожизненному заключению. В России несколько человек были осуждены за публичное оправдание действий Тарранта. Они получили штрафы от 300 тысяч рублей или сроки лишения свободы до 2,5 года.