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Житель Кузбасса проведет год в колонии за оправдание теракта в Крайстчерче

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Первый восточный окружной военный суд приговорил к году лишения свободы 46-летнего жителя Кемеровской области и оштрафовал его на 350 тысяч рублей за комментарий, одобряющий теракт 2019 года против мусульман в Крайстчерче.

Суд также запретил ему делать публикации в интернете в течение года, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Суд установил, что под публикацией в "Mash/Мэш" об этом теракте в Новой Зеландии подсудимый оставил комментарий о том, что он считает верными действия террориста. Он признан виновным по ч.2 ст.205.2 УК (публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет) и по ч.2 ст.280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет).

Вины он не признал.

15 марта 2019 года 29-летний выходец из Австралии Брентон Таррант устроил стрельбу в мечетях в Крайстчерче и убил 51 человека. Суд приговорил его к пожизненному заключению. В России несколько человек были осуждены за публичное оправдание действий Тарранта. Они получили штрафы от 300 тысяч рублей или сроки лишения свободы до 2,5 года.

ФСБ Кемеровская область Кузбасс Новая Зеландия Крайстчерч

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