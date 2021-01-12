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Житель Ростова-на-Дону получил два года колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя Константина Култышева к двум годам колонии общего режима за оправдание терроризма, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

"Култышев под своим именем в одной из соцсетей разместил комментарии, оправдывающие террористический акт, который произошел в марте 2019 года в городе Крайстчерч в Новой Зеландии и в котором погибли 49 человек", - говорится в сообщении.

Приговор Култышеву вынесли по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Это не первый приговор в России по делу об оправдании этого же теракта. В ноябре 2020 года житель Мартыновского района Ростовской области Денис Щебетун тоже получил два года колонии за комментарии в соцсетях.

Теракт в Новой Зеландии

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Ростов-на-Дону

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