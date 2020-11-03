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Омский военный оштрафован на 400 тыс. руб. за оправдание теракта в Крайстчерче

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 400 тысячам рублей штрафа военнослужащего Владимира Перменева, признав его виновным в публичном оправдании в соцсетях теракта в Новой Зеландии. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Омской области.

Перменев – курсант выпускного курса филиала военной академии материально-технического обеспечения в Омске, является военнослужащим войсковой части 20051.

Согласно материалам уголовного дела, при обсуждении в соцсети теракта в Новой Зеландии, произошедшего в марте 2019 года, он одобрительно высказывался о массовом убийстве. Курсант считал данные действия преступника правильными и что им нужно подражать и поддерживать их.

Уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета) было возбуждено по материалам управления ФСБ России по ЦВО. Перменеву назначено наказание в виде штрафа.

В мае 2020 года апелляционный военный суд в Московской области приговорил к двум годам колонии уроженца Омска Дмитрия Павельчука, также признанного виновным в публичном оправдании теракта в Новой Зеландии. Кроме этого, Павельчуком высказывались в соцсети призывы к вооруженному свержению действующей в России власти с указанием должностных лиц, которых, по его мнению, необходимо убить.

Весной этого года за аналогичное преступление на 600 тысяч рублей был оштрафован житель Петропавловска-Камчатского, в октябре на 350 тысяч рублей – еще один житель этого же города, а в сентябре на 350 тыс. рублей оштрафовали жителя Калининграда.

15 марта 2019 года в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

В августе 2020 года Брентон Таррант, устроивший стрельбу, был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Теракт в Новой Зеландии

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Омск Новая Зеландия Крайстчерч

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