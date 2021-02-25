Суд оштрафовал жителя Кузбасса за оправдание теракта в Новой Зеландии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Судебные приставы в Юрге (Кузбасс) взыскали штраф с местного жителя, одобрявшего в соцсетях теракт в Новой Зеландии, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов в четверг.

"Гражданин, обсуждая в социальной сети теракт в Новой Зеландии, одобрительно оценил массовое убийство людей. Также он призвал подражать подобным действиям террористов", - говорится в сообщении.

Решением Первого Восточного окружного военного суда мужчина был признан виновным по ч. 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и приговорил его к штрафу в 400 тыс. рублей, которые осужденный выплатил в полном объеме.

15 марта 2019 года молодой гражданин Австралии Брентон Таррант совершил два теракта против мусульман в Крайстчерче. Погиб 51 человек. В конце августа Таррант получил первый в истории Новой Зеландии пожизненный срок.

Российский суд не впервые выносит обвинительный приговор за оправдание этого теракта: двое мужчин получили по два года колонии общего режима за одобрительные высказывания о нападении в Крайстчерче, еще несколько человек были оштрафованы на сумму от 350 тыс. рублей.