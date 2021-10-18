В Красноярском крае введут QR-коды для культурных и спортивных мероприятий

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае с 1 ноября совершеннолетних зрителей будут пускать на культурные и спортивные мероприятия только по QR-кодам о прививке или о недавно перенесенной коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Вместо QR-кода можно будет предъявлять бумажный сертификат о вакцинации или справку о перенесенном за последние полгода COVID-19.

C 19 октября общепит вернется к работе с 7 утра до 23 часов по рекомендации краевого Роспотребнадзора. Ограничения не коснутся обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников и объектов общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса.

Также сохраняется запрет на работу танцполов внутри помещений общепита.

Театры, кинотеатры, концертные залы и другие учреждения культуры и искусства по 14 ноября включительно будут работать при заполнении залов не более чем на 50% от общей вместимости с равномерной рассадкой. Такое же ограничение вводится для спортивных мероприятий.

С 15 ноября заполняемость объектов культуры и спорта увеличится до 70% от общей вместимости с условием равномерной рассадки зрителей.