Часть потолка обрушилась на спящую пациентку одной из больниц Крыма

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пациентка клинического кожно-венерологического диспансера в Симферополе получила травмы при падении на нее фрагмента потолка. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма в понедельник.

У нее повреждения мягких тканей легкой степени, уточнили в пресс-службе.

Со ссылкой на и.о. главврача в Минздраве пояснили, что ответственные за содержание здания при визуальном осмотре не увидели риска обрушения потолка. Руководству диспансера поручено дополнительно обследовать здание для определения необходимых ремонтных работ.

Женщина, которая представилась дочерью пострадавшей, написала в инстаграме, что инцидент произошел ночью. Она утверждает, что ее мать-инвалид получила синяки и ссадины по всему телу, из-за чего ее отвезли в другую больницу.