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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:23Заразились
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Власти Камчатки будут пускать только привитых от коронавируса вахтовиков

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - С июля все работники, которые прибывают в Камчатский край на вахтовые работы, должны быть вакцинированы от COVID-19, сообщается на сайте краевого правительства.

"На полуострове с июля будут введены ограничения по завозу рабочих, работающих вахтовых методом. Прежде всего такие ограничения будут касаться рыбопромышленной отрасли полуострова", - говорится в сообщении.

Требование об обязательной вакцинации может коснуться 6 тыс. человек. Столько работников еще должны приехать этим летом на рыбоперерабатывающие предприятия региона.

Прибывающим на полуостров туристам также нужно будет предоставлять данные о вакцинировании или результаты ПЦР-теста на отсутствие в организме новой коронавирусной инфекции. Поручение разработать такие нормативные требования в ближайшие несколько дней дал своей команде губернатор края Владимир Солодов.

По данным на 28 июня, на Камчатке зарегистрировано более 15 тыс. случаев коронавируса (39 новых случаев за сутки). В "ковидных" госпиталях региона лежат 602 пациента. Из 740 коек для больных COVID-19 в крае свободными остались 138 (18,6%). Вакцинации против коронавирусной инфекции в крае подлежит 147,7 тыс. человек. По последним данным, привились более 41 тыс. жителей Камчатки (27,9%).

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Камчатка Владимир Солодов Коронавирус

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