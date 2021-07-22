В Кремле подтвердили факт проведения учений по устойчивости Рунета

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Учения по устойчивости российского сегмента интернета прошли в РФ, инфраструктура должна быть готова к санкционному давлению извне и действиям киберпреступников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нам известно, да, об этих учениях. Они актуальны", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ о таких учениях.

Он пояснил, что набирает обороты киберпреступность, и существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с ней. С другой стороны, по словам Пескова, существуют риски санкций.

"Мы также живем в век, когда многие страны являются апологетами политики санкций и рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему. Рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь", - добавил Песков.

Информацию о результатах учений Песков порекомендовал журналистам запросить в Роскомнадзоре и Минцифры.

Первые испытания российского сегмента интернета на безопасность и устойчивость прошли в декабре 2019 года.