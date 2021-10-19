Голикова призвала соблюдать карантин после контакта с заболевшими

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недопустимым в сложившейся эпидемиологической ситуации, когда те, кто контактировали с больными COVID-19, уклоняются от самоизоляции.

Она попросила власти регионов "самым внимательным образом обратить внимание на эту ситуацию", а контактных лиц призвала изолироваться, чтобы не распространять инфекцию дальше.

Вице-премьер напомнила, что контактировавшие с заболевшими могут взять больничный и должны садиться на карантин. Однако мониторинг ситуации показывает, что самоизоляцию соблюдают не все, кто взял больничный.

"Роспотребнадзор мониторит эту ситуацию. Но мы видим другую картину по больничным листам - мы видим существенно меньшее нахождение граждан на карантине, получающих соответствующие больничные листы, и это значит, что граждане пренебрегают нахождением на самоизоляции, ведут активный образ жизни, в том числе посещают работу и другие общественные места", - заявила Голикова.

Она также констатировала, что достигнутый уровень коллективного иммунитета в России недостаточен, чтобы повлиять на смертность от коронавируса. По ее данным, пока только чуть превышен показатель коллективного иммунитета в 45%, "ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией продолжает ухудшаться, и это безусловно, отражается на показателях смертности населения".

Вице-премьер предложила президенту вести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионам с наиболее тяжелой обстановкой по COVID-19 она рекомендовала ввести нерабочие дни уже с 23 октября. После нерабочего периода она рекомендовала регионам вводить QR-коды для доступа в общественные места. Непривившихся пенсионеров она предложила отправить на самоизоляцию.