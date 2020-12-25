Власти РФ не планируют сокращать новогодние каникулы в 2021 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В этом году нет планов сокращать новогодние каникулы из-за решения объявить 31 декабря выходным днем в ряде регионов страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом году таких планов точно нет. Их де-юре быть не может", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность сократить новогодние каникулы на один день после объявления 31 декабря выходным днем.

Он отметил, что в следующем году правительство может рассматривать этот вариант "исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа". "Будет это компенсироваться или нет, сейчас каких-то позиций на этот счет нет", - сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране. "У нас праздников много на Новый Год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это (предложение - ИФ) поддержать", - сказал Путин на заседании 23 декабря.