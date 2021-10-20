Отопительный сезон начался на всей территории РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ряд регионов РФ начал отопительный сезон на две недели раньше срока по просьбам жителей, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин на совещании президента РФ с членами правительства в среду.

"Отопительный сезон начался на данный момент на территории всей страны. В целом вхождение в зиму идет опережающими темпами. В этом году многие воспользовались правом начать отопительный сезона на одну-две недели раньше предыдущих лет", - сказал Файзуллин.

По его словам, готовность основного оборудования к отопительному сезону составляет 99,4%, на подготовку к прохождению отопительного сезона направлено 172,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов РФ.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, комментируя эти данные, за нормативными показателями стоят реальные люди и предприятия. "Нужно довести все до полного норматива и внимательно смотреть, что происходит в жизни. Ваше ведомство должно внимательно смотреть, что происходит на территории", - подчеркнул Путин.

В свою очередь, Файзуллин добавил, что в прошлом году была запущена система мониторинга и контроля устранения аварийных ситуаций на объектах. "Система работает во всех регионах, мы получаем необходимую информацию. В настоящее время дорабатывается схема совместно с фондом ЖКХ, которая позволит от фиксации аварий перейти к системной оценке", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что на особом контроле Минстроя находятся регионы, в которых ранее были зафиксированы серьезные проблемы с началом и прохождением отопительного сезона. "Это Приморье, Краснодарский край, Еврейская АО, Воронежская область. Здесь постоянно идет работа с органами ЖКХ", - добавил глава ведомства.