Путин согласился, что Навальный оказался не в лучших для жизни условиях

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Никому, кто нарушил российские законы, не будут предоставлены эксклюзивные условия в местах заключения, в том числе и тем, кто называет себя политиком, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью CNBC Путин согласился с ведущей Хедли Гэмбл, что оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 в Покрове по "делу Ив Роше", находится в не самых лучших условиях для жизни.

"Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - сказал президент РФ.

Таким образом он ответил на вопрос, относится ли Навальный к тем гражданам РФ, которым государство намерено поднять уровень жизни. На вопрос Гэмбл о Навальном Путин заметил: "Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы".

Более подробно говорить о Навальном президент отказался.

"Мне кажется, этого достаточно для того, чтобы ответить на ваш вопрос", - заключил Путин.