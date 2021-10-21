Необходимый уровень вакцинации работников в Мурманской области увеличили до 80%

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Мурманской области повысило требуемый уровень коллективного иммунитета среди работников до 80%, сообщает региональный оперштаб.

"Согласно постановлению временно исполняющего обязанности Главного государственного санитарного врача Мурманской области Александра Сергеева, руководителям компаний и ведомств необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% коллектива с учетом переболевших не более 6 месяцев назад и вакцинированных", - говорится в сообщении.

Непривитые, имеющие медотвод, и прочие могут составлять не более 20% коллектива.

В частности, обязательная вакцинация в регионе распространяется на работников сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, государственных и муниципальных служащих, членов экипажей рыбопромыслового флота, работников рыбоперерабатывающих предприятий и холодильных терминалов, контактирующих с рыбопродукцией, проживающих в стационарах социальных организаций, сотрудников правоохранительных органов и контрольных органов пунктов пропуска через госграницу.

По данным оперштаба, в регионе привились от коронавирусной инфекции 253 тыс. 952 человек, что составляет 54,64% от запланированного объема.