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Суд обязал Фургала ознакомиться со всем делом к 15 октября

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого в убийствах бывшего губернатора Хабаровская края Сергея Фургала и его адвокатов.

"Ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления с материалами дела до 15 октября удовлетворено", -сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

В пятницу Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил арест Фургала до 7 декабря.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске. Экс-губернатор содержится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Вину Фургал не признает.

В настоящее время расследование дела Фургала завершено, вместе с адвокатами он знакомится с его материалами.

Сергей Фургал

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