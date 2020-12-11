Трутнев объяснил популярность экс-губернатора Фургала популизмом

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Популярность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала у жителей региона и митинги в его защиту обусловлены его хорошими ораторскими способностями и популизмом, считает вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Есть люди, которые умеют хорошо работать, есть люди, которые умеют хорошо выступать. Редко, кто умеет хорошо и то, и другое. Господин Фургал выступал хорошо - он говорил людям те вещи, которые от него ждали", - сказал Трутнев журналистам во Владивостоке в пятницу.

Вице-премьер привел пример с продажей яхты "Виктория", которая находится в собственности правительства края. Судно было выставлено на торги по цене свыше 60 млн рублей. Из-за отсутствия предложений от покупателей цена на торгах постепенно снижалась. Даже за минимальную стоимость в 30 млн рублей желающих приобрести судно не нашлось. В результате торги были аннулированы.

"Он (Фургал - ИФ) говорил - яхта у губернатора была - продам. Чиновники надоели - сокращу чиновников и заработную плату. Потом вновь пришедший губернатор (врио губернатора региона Михаил Дегтярев - ИФ) начал смотреть, и оказалось - яхта не продана, и с сокращением там все не так просто. Но говорил хорошо", - добавил Трутнев.

Полпред подчеркнул, что популярность среди жителей края Фургал также заработал на антипатии населения к своему предшественнику - Вячеславу Шпорту, - который руководил регионом с 2009 по 2018 годы. При этом управленческие способности Фургала вице-премьер оценил невысоко.

"Таким образом, на фоне Вячеслава Ивановича (Шпорта - ИФ), от которого по тем или иным причинам люди устали, отлично выглядел. При этом я его (Фургала - ИФ) видел с другой стороны. Я его видел со стороны исполнения тех задач, которые стоят перед губернатором. По Комсомольску-на-Амуре сорвано строительство всех объектов, защитная дамба не строится, Дворец самбо - провалены сроки, расторгнут договор и так далее. По всем объектам (... ) общей, так сказать, ответственности отставал по всем статьям. Вот и все", - сказал Трутнев.

Что касается митингов, то, по мнению Трутнева, они стали результатом вызванного у людей доверия к заявлениям Фургала. "Так бывает, в целом это называется модным словом "популизм". Но смысл очень простой - Сергей Иванович умел говорить людям именно то, что они ожидали от него слышать. Ну и такая обостренная реакция как результат", - отметил полпред.

Дело Фургала

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.