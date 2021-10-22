СК отметил попытки Фургала дискредитировать работу следствия

Дело бывшего губернатора передано в прокуратуру

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о заказе двух убийств и покушения на третье убийство передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в СКР. Ведомство отметило попытки обвиняемого дискредитировать работу следствия.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемый сообщал о давлении со стороны следствия и указывал, что следствие пытается склонить его к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве. Подобные заявления не имеют под собой реальных оснований и расценены следствием как попытки обвиняемого затянуть срок предварительного расследования по уголовному делу, привлечь к себе внимание и дискредитировать работу следователей", - говорится в пресс-релизе.

Следствие считает Фургала организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой).

Причастность Фургала к этим преступлениям следствие установило в 2019 году, расследуя дела прошлых лет, изучая собранные материалы и результаты экспертиз.

Следствие считает, что убийства были совершены ради "продвижения коммерческих интересов Фургала и его соучастников".

Расширяя бизнес, обвиняемый и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где тем же занимался Александр Смольский, но платил за лом больше. По версии следствия, Фургал и Мистрюков требовали, чтобы Смольский снизил цены, и для этого провоцировали конфликты, в том числе жалуясь на него в правоохранительные органы. Не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента, считают в СК.

Когда Смольский был в гараже, в гараж бросили две гранаты. Одна взорвалась у ворот, а вторая попала внутрь, но не детонировала. Смольский был ранен, но выжил, а после этого снизил закупочные цены на металл.

Исполнителем покушения следствие считает Марата Кадырова. Он арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

Мотивом для убийства Евгения Зори следствие назвало неприязнь к нему Фургала и Мистрюкова на почве длительного конфликта из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. По указанию Фургала и Мистрюкова Зорю расстреляли за день до того, как суд должен был вынести решение по их спору, считает СК. Это сделал участник преступной группы Андрей Палей, который инсценировал внезапный конфликт с Зорей. Палей арестован.

После убийства Зори Фургала, Мистрюкова и их партнера, бывшего милиционера Олега Булатова задерживали, но затем их уголовное преследование прекратили из-за недостаточности доказательств. Булатов заподозрил компаньонов в организации убийства Зори, выяснил СК.

"Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова в правоохранительные органы и дачи показаний против них, дали указание совершить его убийство, которое вновь исполнил Палей. Булатов был расстрелян возле своего дома, где его еще живым обнаружила несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор дома после прозвучавших выстрелов", - говорится в пресс-релизе.

Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову, Андрею Палей предъявлены обвинения в зависимости от степени участия и отведенных ролей каждого в совершенных особо тяжких преступлениях, добавили в СК.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и переведен в Москву. Он содержится московском СИЗО "Лефортово". Вскоре после ареста президент Владимир Путин снял его с должности губернатора.

Вину Фургал не признает.