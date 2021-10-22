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Суд признал законным включение художницы Апахончич в реестр СМИ-иноагентов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляцию художницы Дарьи Апахончич на решение Ленинского райсуда, который признал законным ее включение в реестр СМИ-иноагентов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Адвокат Апахончич просил апелляционную коллегию отменить постановление Ленинского районного суда северной столицы и вынести новое. Суд получил ответы от Росфинмониторинга и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, документы были приобщены к делу вопреки просьбе представителя истца. Пресс-служба отмечает, что в документах были данные о том, что художница получала деньги из-за границы.

Представители Минюста и МИД участвовали в заседании по видеосвязи.

Апахончич в числе первых граждан была признана СМИ-иноагентом в декабре 2020 года. Это решение она оспорила первой. Она подала административный иск к Минюсту и потребовала признать незаконным распоряжение о включении ее в реестр. Также она потребовала признать незаконным бездействие Минюста, не направившего ей уведомление о включении в реестр в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения и само распоряжение.

Апахончич настаивала, что никогда не получала деньги из иностранных источников как СМИ-иноагент и высказала мнение, что "вмешательство в ее права обусловлено политической мотивацией".

В ходе процесса стало известно, что она была внесена в реестр в связи с получением зарплаты от французского колледжа за преподавание русского языка, зарплаты от "Красного креста" и гонорара за фестивали и другие переводы через PayPal.

Кроме того, поводом для внесения Апахончич в реестр иноагентов стала ее общественная онлайн-деятельность, а именно она репостила записи "Радио Свобода" (включено в реестр иностранных СМИ, исполняющих функции иноагента), во "ВКонтакте", а также комментировала в интернете дело художницы Юлии Цветковой и так называемое дело "Сети" (организация внесена в список террористических организаций).

Дарья Апахончич Петербургский горсуд Петербург МВД Минюст Росфинмониторинг Красный крест МИД Ленинский суд

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