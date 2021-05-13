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Суд счел законным признание художницы Апахончич СМИ-иноагентом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Ленинский суд признал законным решение Минюста внести художницу-акционистку Дарью Апахончич в перечень СМИ-иноагентов. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

В декабре Минюст признал первых пять граждан СМИ-иноагентами. В их числе оказалась Апахончич. Она первой из пятерых оспорила это решение в суде, и ее заявление было рассмотрено последним.

1 марта художница подала административный иск к министерству и потребовала признать его решение незаконным. Также она потребовала признать незаконным бездействие Минюста, не направившего ей уведомление о включении в реестр в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения и само распоряжение.

Апахончич настаивала, что "никогда не получала денежные средства и иное имущество из иностранных источников для создания или распространения сообщений и материалов, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента" и указывала, что "вмешательство в ее права обусловлено политической мотивацией".

В суде стало известно, что Апахончич попала в реестр в связи с получением зарплаты от французского колледжа за преподавание русского языка, зарплаты от "Красного креста", гонорара за фестивали и переводов через PayPal. Еще одним поводом стала общественная деятельность художницы в интернете, а именно, репосты записей "Радио Свобода" (включено в реестр иностранных СМИ, исполняющих функции иноагента) во "ВКонтакте", а также ее комментарии к делу "Сети" (организация внесена в список террористических организаций) и делу художницы Юлии Цветковой.

Ранее статус СМИ-иноагента не смогли оспорить в суде правозащитник Лев Пономарев и журналисты Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая.

Петербург Ленинский суд Минюст Дарья Апахончич

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