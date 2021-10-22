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В слияние РФ и Белоруссии в ближайшее время поверили 17% россиян

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (56%) считают нереальным в ближайшей перспективе объединение России и Белоруссии, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Допускает такую возможность 17% опрошенных.

Согласно результатам опроса, если бы поводился референдум по вопросу объединения двух государств, то 59% россиян проголосовали бы "за".

В то же время около половины россиян (47%) полагают, что через год сближение в отношениях между Россией и Белоруссией станут еще более тесным. Согласно результатам исследования, почти две трети россиян (64%) уверены, что российское руководство в последнее время стремится к сближению с Минском, со стороны которого, по оценкам 54% респондентов, имеет место аналогичный курс в отношении Москвы.

Среди основных признаков более тесного сближения России и Белоруссии, как отмечают респонденты, укрепление контактов между лидерами двух стран, улучшение торгово-экономических связей, совместные военные учения.

По данным ФОМ, 18% опрошенных считают, что через год отношения между Москвой и Минском не претерпят изменений, возможность каких-либо сложностей допускают 4% участников исследования.

Всероссийский опрос был проведён 8-10 октября 2021 года среди 1500 респондентов в 53 российских регионах, в 104 населённых пунктах.

ФОМ Белоруссия

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