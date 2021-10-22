Москалькова отметила рост числа обращений к психиатрам в пандемию

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В 2021 году в России зарегистрировано около 5,5 млн человек, страдающих психическими расстройствами, в пандемию ситуация обострилась и обращений к психиатрам стало больше, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что в 2021 году к ней, "и такая же картина по регионам", поступило почти в два раза больше жалоб (418), чем в прошлом (247) о нарушении прав граждан с психическими заболеваниями.

По данным уполномоченного, на 34% выросло число обращений от граждан о несогласии с решениями судебных органов о признании их недееспособными, о принудительной госпитализации из-за наличия у них психических заболеваний.

Вдвое увеличилось количество жалоб по вопросам психиатрического освидетельствования, диагностики и прекращения диспансерного наблюдения.

"Мы каждый раз обращаемся к Зурабу Кекелидзе (главный внештатный психиатр Минздрава - ИФ) о спорных вопросах, просим разрешить его эти споры", - сказала Москалькова.

На 47% выросло число поступающих жалоб на действия или бездействия медицинских работников и администрации по отношению к гражданам с психическими заболеваниями в стационарах.

Больше всего жалоб о нарушениях прав граждан с нарушениями психического здоровья в 2021 году поступило из Иркутской, Тюменской областей и Кабардино-Балкарской Республики, меньше всего - из Татарстана, Мурманской, Псковской областей.

Омбудсмен заверила, что разбирается с каждой жалобой, особенно об отъеме недвижимости у людей, проживающих в стационарах.

"Мы ставили вопрос о нарушении прав граждан, страдающих психическими заболеваниями, которые не признаны в судебном порядке недееспособными, и не имеющими опекунов. Эта категория граждан становится объектом мошеннических действий. Нам нужно выработать средства защиты для этой категории людей", - сказала она.

В аппарате омбудсмена выработали предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в этой области. "В том числе ставили вопрос об отсутствии адекватного, толерантного отношения в социуме к гражданам с нарушениями психического здоровья. Это вопрос правового просвещения. У нас стали появляться такие программы, но хотелось бы, чтобы эта работа продолжалась на более высоком уровне", - отметила уполномоченный.

Среди других проблем, которые отмечены омбудсменом, - низкий уровень материально-технического оснащения организаций, оказывающих психиатрическую помощь; дефицит врачей-психиатров и медицинского персонала; низкая эффективность медицинской и социальной реабилитации граждан с нарушением психического здоровья.

Омбудсмен сообщила, что все эти вопросы отражены в предложениях, которые направлены в правительство и Минздрав.