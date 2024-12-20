Deloitte заявила о пандемии психического неблагополучия в британском финсекторе

Ученые Оксфорда же выявили положительную связь между психическим благополучием сотрудников и результатами компании

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Пандемия психического неблагополучия охватывает рабочие места, причем финансовый сектор оказался в числе тех, кто страдает от нее больше всего, пишет Financial Times со ссылкой на исследование Deloitte.

Исследование 2024 года показало, что в сфере финансов и страхования Великобритании доля сотрудников, страдающих от всех трех основных признаков выгорания (переутомления, снижения производительности и психологического дистанцирования от работы), составляет 17%, тогда как в среднем по отраслям этот показатель равен 12%.

Проблемы психического здоровья одного сотрудника в сфере финансов и страхования в среднем обходятся работодателям в 5,4 тысячи фунтов ($6,8 тысячи) в год, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель в 14 других отраслях.

Новый опрос Deloitte подтверждает выводы других исследований о влиянии кризиса психического здоровья на показатели компаний.

Депрессия и тревожные состояния обходятся мировой экономике в 12 млрд рабочих дней, или $1 трлн в год, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда.

Постепенное ухудшение психического здоровья, наблюдавшееся с начала тысячелетия, усугубилось из-за пандемии COVID-19, говорится в исследовании ВОЗ, где отмечается рост числа случаев депрессии в мире на 25% за 2020-2021 годы.

Ухудшению ситуации способствует и целый ряд других факторов: от растущей стоимости жизни до распространения социальных сетей.

Элизабет Хэмпсон, руководившая исследованием в Deloitte, отметила, что ухудшение самочувствия молодежи усиливает давление на работающих родителей: в 2023 году вероятное расстройство психического здоровья выявлялось у каждого пятого ребенка против каждого девятого в 2017 году.

По ее словам, обеспокоенность родителей психическим состоянием своих детей обходится британским работодателям в 8 млрд фунтов в год.

Недавнее исследование, проведенное учеными Оксфордского университета на основе данных рекрутингового сайта Indeed, показало, что инвестиции компаний в улучшение психического состояния своих работников могут принести ощутимые результаты.

По словам профессора экономики Жана-Эммануэля Де Неве, руководившего этим исследованием, анализ ответов 1 млн работников примерно 1,8 тысячи американских компаний, акции которых торгуются на бирже, выявил "сильную положительную связь между благополучием сотрудников и результатами компании".

Смоделированный исследователями портфель акций 100 компаний, получивших наивысшие оценки в опросах Indeed о благополучии, неизменно опережал основные индексы фондового рынка.

"Мы обнаружили, что самочувствие людей на работе является надежным опережающим индикатором будущих рыночных и финансовых показателей", - сказал де Неве, отметив, что с января 2021 года динамика портфеля была на 11% лучше, чем у индекса S&P 500.