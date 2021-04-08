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Психологи сочли удовлетворительным состояние россиян во время пандемии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Психологическое состояние россиян во время пандемии коронавируса специалисты оценили как удовлетворительное, однако не все группы людей чувствуют себя одинаково. Это следует из опроса, проведенного АНО "Национальные приоритеты" совместно с Московским институтом психоанализа и Mail.ru Group.

Отмечается, что наименьшие психологические потери – у людей с высоким уровнем образования. "Чем выше уровень образования, тем меньше выражен посттравматический синдром (ПТС). Люди с ученой степенью вообще не имеют сильно выраженного ПТС. Возможно, они смогли использовать время эпидемии для решения своих интеллектуальных задач", - говорится в сообщении.

По данным опроса, у людей, имеющих ученую степень, удовлетворенность жизнью втрое выше, чем у тех, кто имеет неоконченное среднее образование.

Согласно опросу, мужчины перенесли стресс пандемии легче, чем женщины, а старшее поколение – легче, чем молодое. Также отмечается, что "люди с невысокими доходами пережили этот период легче, чем обладатели высоких доходов".

В разрезе семейного положения больше удовлетворены жизнью люди в зарегистрированном браке. "Те, кто состоит или состоял в зарегистрированном браке, удовлетворены своей жизнью примерно в полтора раза больше, чем те, кто находится в незарегистрированных отношениях", - говорится в сообщении.

В зависимости от занятости наиболее удовлетворены жизнью работающие (предприниматели, госслужащие и работающие по найму), находящиеся в декрете, учащиеся в вузе или колледже. Фрилансеры, согласно опросу, демонстрируют более низкую удовлетворенность жизнью.

Самыми уязвимыми социальными группами, согласно результатам исследования, оказались подростки в возрасте 14-17 лет и молодые люди в возрасте 18-24 лет. "На этих группах сходятся все негативные факторы: у них нет собственных доходов или низкий уровень доходов, высокий уровень неопределенности, невысокий пока уровень образования, они еще не вступили в брак или даже не вступили в отношения", - отмечается в сообщении.

Как следует из результатов опроса, общий фон пандемии повлиял на психологическое состояние гораздо больше, чем непосредственно перенесенное заболевание. "Переболевшие коронавирусной инфекцией, а также их родственники по степени удовлетворенности жизнью или уровню выраженности посттравматического синдрома не отличаются от тех, кто не болел", - поясняется в сообщении.

По данным АНО, исследование проводилось в феврале 2021 года методом интернет-опроса, в нем приняли участие 1600 респондентов. В исследовании использовалось сочетание психологических и социологических методов. Оценивались уровень удовлетворенности жизнью по косвенным вопросам психологической шкалы удовлетворенности жизнью и посттравматическая симптоматика, вызванная пандемией.

АНО "Национальные приоритеты" по поручению правительства России отвечает за работу портала официальной информации о ситуации с COVID-19 в России стопкоронавирус.рф.

Национальные приоритеты Московский институт психоанализа Mail.ru Group

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