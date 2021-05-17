Суд освободил от наказания похитителей певца Авраама Руссо

Певец Авраам Руссо Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил к пяти и шести годам лишения свободы двух фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, и освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.

Обвинительный приговор вынесен в отношении Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова.

По версии следствия, похищение было организовано бизнесменом, экс-владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым,

Пресненский суд 31 октября 2019 года освободил от уголовной ответственности Заура Марданова (племянник Исмаилова - ИФ), Владимира Гусакова и Эльяра Дамирова, обвинявшихся в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, в связи добровольным освобождением похищенного. Позднее Мосгорсуд отменил это постановление и отправил дело на новое рассмотрение.

Как установило следствие, Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в ресторан "Прага" в Москве, и вместе с соучастниками, насильно удерживая певца, избил его в своем кабинете.

После этого, согласно фабуле дела, Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и вести концертную деятельность на условиях бизнесмена. Обвиняемые увезли Руссо в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования предпринимателя, утверждало следствие.

Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах.