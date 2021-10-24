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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: воскресенья, 24 октября

Вакцинация кормящих матерей, умер режиссер Рогожкин, в Колумбии поймали наркобарона

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" кормящих матерей. Перед принятием решения о прививке необходимо оценить риски и пользу этого шага для конкретной пациентки. Тем временем в России выявлено еще 35 660 случаев заражения COVID-19, это на две тысячи меньше, чем накануне. В Москве 5 279 новых эпизодов. Столичные медики констатируют, что в осеннюю волну пандемии выросло число пациентов с тяжелым течением коронавируса.

- Умер режиссер Александр Рогожкин. Ему было 72 года. Под его руководством были сняты сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", фильм "Особенности национальной охоты" и др.

- В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека. Высокоплан Аэропракт A-22 разбился в городском округе Руза.

- ФСИН опровергла информацию о попытке массового суицида в калужской колонии. Ранее СМИ сообщали об актах членовредительства, якобы совершенных десятками осужденных.

- Задержан самый разыскиваемый преступник Колумбии. Президент страны сравнил поимку наркобарона Диро Антонио Усуги с захватом Пабло Эскобара в 1990-е.

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