В России выявлено почти 35,7 тыс. новых случаев COVID-19

Дезинфекция Ленинградского вокзала в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 35 660 случаев, это на две тысячи меньше, чем было выявлено накануне, сообщает оперштаб.

В стране умерли за сутки 1 072 человека. Больше всего скончавшихся в Москве - 84, в Санкт-Петербурге - 69, в Нижегородской области - 40.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 230 600.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 5279 (накануне выявили 7 803 случая). В Санкт-Петербурге - 3 297 (3 360 было выявлено 23 октября). При этом в Московской области выявлено максимальное за пандемию количество заражений - 3 030.

Поправились и выписаны с начала пандемии 7,16 млн пациентов, в том числе 22 784 за последние сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 241 643 случая коронавирусной инфекции.