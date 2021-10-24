Московские врачи заявили об увеличении числа пациентов с тяжелым течением COVID-19

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Московские медики заявляют об увеличении числа пациентов с тяжелым течением COVID-19 в осеннюю волну пандемии, сообщила главный врач городской больницы №52 Марьяна Лысенко.

"Количество тяжелых, именно тяжелых, пациентов оно двигается к 80-70% в зависимости от уровня госпиталя. Это уже очень большая цифра", - сказала Лысенко в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Главврач добавила, что большая часть из "тяжелых" пациентов - люди пожилого возраста.

"Хотя средний возраст существенно снизился. И сейчас стали очень активно болеть дети. Детские койки дополнительно разворачиваются", - отметила Лысенко.

Накануне в Москве зафиксировали максимальную с 29 июля суточная смертность от COVID-19 - скончалось 82 человека. Заболело 7803 человека.