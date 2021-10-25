Эксперт Минздрава заявил, что РФ еще не достигла пика осенней волны COVID

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россия еще не достигла пика четвертой волны коронавирусной инфекции, заявил в понедельник главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.

"В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика", - сказал Чуланов в интервью "Интерфаксу".

Инфекционист подчеркнул, что дальнейшее распространение коронавируса в РФ зависит от того, как в российских субъектах будет идти вакцинация и соблюдаться противоэпидемические меры.

"Ключевым фактором, влияющим на уровень заболеваемости COVID-19, является уровень охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции", - сказал Чуланов.

Начиная с конца позапрошлой недели, в России практически ежедневно обновляются антирекорды по числу новых заболевших, в минувший четверг, 21 октября, сообщалось о 37 141 случае. Прирост идет по всем регионам, хотя в Москве суточная заболеваемость в субботу была ниже значений пятницы: за сутки в столице выявлено 7 803 новых случая COVID-19, 22 октября сообщалось о 8 166 заразившихся.

Лишь 24 октября суточный прирост заболевших по России сократился на две тысячи и составил 35 660 случаев, умерли за сутки 1 072 пациента.