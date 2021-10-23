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В России вновь обновлен суточный рекорд по COVID-заражениям

В России вновь обновлен суточный рекорд по COVID-заражениям
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ вновь обновил антирекорд за пандемию - заразились 37 678 человек, сообщает оперштаб.

За сутки умерли 1075 человек, и это максимальное значение за весь период. Больше всего пациентов скончались в Москве - 82, в Петербурге - 67, по 24 летальных случая в Краснодарском крае и Нижегородской области.

Общее число жертв составляет уже 229 528.

Поправились и выздоровели 7,14 млн пациентов, в том числе 26 077 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве суточная заболеваемость составила 7 803 (накануне было 8 166 заражений).

В Санкт-Петербурге - 3 360 случаев, это близко к максимальным значениям, зафиксированным в декабре 2020 года, в Московской области - 2 783. В пятерку регионов-"лидеров" по приросту новых заболевших входят Самарская область - 997 и Нижегородская область - 761.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 октября 2021 годаПандемия коронавируса
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