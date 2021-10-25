Темп COVID-вакцинации в Крыму вырос на треть после введения ограничений

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Количество желающих привиться от коронавируса выросло в Крыму после введения обязательной вакцинации и системы QR-кодов, сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

"За выходные привито 14 774 человека, что на 4,5 тысячи больше по сравнению с прошлыми. Динамика прироста составила порядка 31%", - сказал Скорупский журналистам в понедельник.

По его словам, при сохранении такого темпа вакцинации "достичь желаемых результатов" и "снизить уровень заболеваемости" удастся в течение двух недель. Дополнительные прививочные кабинеты открыты в торговых центрах, для выезда на крупные предприятия сформированы мобильные бригады.

Глава Минздрава также сообщил, что в Крыму из-за роста смертности увеличилась нагрузка на морги. Один из них решено дооборудовать - приобрести дополнительное модульное холодильное оборудование, чтобы хранить умерших "в более-менее надлежащем состоянии", сказал Скорупский.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 23 раза подряд со 2 октября, последний раз накануне - 655 случаев. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 92 тыс. человек, 2,9 тыс. пациентов умерли. Привились около 45% крымчан от планового показателя.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий. Пожилых обязали самоизолироваться.