Экс-начальник управления Минобороны РФ увидел риски для создания базы ВМФ в Судане

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - События в Судане могут осложнить переговоры о создании в этой стране российской военно-морской базы, сообщил "Интерфаксу" в понедельник бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Вопрос в том, кто стоит за группировкой, которая совершила переворот. Одно дело, если это свои кланы, поддержанные политическими силами внутри. Тогда это не худший исход", - сказал Ивашов о перспективах появления в Судане российской военно-морской базы.

"Если за этим переворотом стоят какие-то внешние силы, например США, то риски есть. Про базу, возможно, придется забыть", - сообщил Ивашов.

"Если не получится, если России откажут в создании военной базы в Судане, никакой трагедии не будет. В Африке есть ключевые страны, где можно создать военную базу и прочно поставить свою ногу. Нас звали, например, в Джибути. Базу можно было создать в Эфиопии. Я не понимаю, почему выбор пал именно на Судан", - сказал Ивашов.

Суданские военные в ночь на понедельник задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета и о намерении сформировать ответственное правительство. По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

ЕС и ООН осудили действия военных в Судане, призвали немедленно освободить всех незаконно задержанных.

Суданцы должны сами решать свои внутренние проблемы, без вмешательства извне, Москва будет уважать выбор этого народа и оказывать ему необходимое содействие, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщал "Интерфакс", в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о ратификации соглашения о строительстве базы ВМФ России в Судане. Как ожидается, он может быть рассмотрен палатой парламента в ноябре.

Договоренности о базе

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России.

В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Россия может использовать воздушное пространство Судана.

В документе говорилось, что Россия на безвозмездной основе будет содействовать противовоздушной обороне военно-морской базы города Порт-Судан ВМС Судана, развитию инфраструктуры этой базы ивооруженных сил Судана.

В Судане побывала рекогносцировочная комиссия Минобороны РФ. 5 марта начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Кшимовский сообщил в интервью ведомственной газете "Красная Звезда", что российское военное ведомство в 2020 году открыло представительство в Судане.

В начале июня 2021 года начальник Генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашение с РФ о военно-морской базе. По его словам, так как соглашение было подписано при прежнем режиме и не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, у Судана есть возможность для внесения поправок и изменений с учетом интересов страны.

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил "Интерфаксу", что Судан не отозвал свою подпись под соглашением о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, поэтому остается поле для компромисса. В сентябре по итогам консультаций с суданской делегацией он заявил агентству, что переговоры о создании базы продолжаются по линии военных.

В Порт-Судан заходили российские боевые корабли. В частности, в конце февраля - фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота, в марте - корвет "Стойкий" и танкер "Кола" Балтийского флота, в апреле - разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс".

У России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус. 30 сентября прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей.

Российская эскадра на постоянной основе находится в Средиземном море. В ее составе - до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали в пресс-службе Черноморского флота РФ. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей") по боевикам в Сирии.